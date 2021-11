Pleši, skači, plači

Američki rock band Parquet Courts dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak 15. rujna. Miljenici poznate glazbene stranice Pitchfork, u samo dvije godine Parquet Courts postali su jedno od najvećih osvježenja na sceni, a hvalospjevi koji dolaze sa svih strana predviđaju im još svjetliju budućnost. Riječima hvale svakako su pridonijeli i legendarni Iggy Pop koji ih je uvrstio u svoje glazbene selekcije na BBC Radio 6 emisiji Iggy Confidential, ili Jack White za čiju su nezavisnu etiketu Third Man Records i objavili live album ‘Live At Third Man Records’. Jutarnji