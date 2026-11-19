Jensen Huang desetljećima je gradio prepoznatljiv imidž uz pomoć kožnih jakni, kojih u ormaru ima oko četrdeset i ne skida ih ni po najvećim vrućinama. Njegov modni izričaj dosegao je vrhunac u srpnju, kada je jedan od njegovih omiljenih modela Toma Forda na aukciji prodan za nevjerojatnih 960.000 dolara. Međutim, pažljivo građeni stil sada je zasjenjen skandalom zbog izvanbračne afere s kineskom poslovnom ženom osumnjičenom za špijunažu. Nakon što se internetom proširila lažna AI fotografija Huanga u jakni sa zakovicama, postavlja se pitanje hoće li pred američkim Kongresom ostati vjeran svom zaštitnom znaku ili odjenuti odijelo. Index