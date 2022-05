Život pod sankcijama lomi i najjače

“Odrasla sam uz priče o slabom izboru robe koji su moji roditelji imali tijekom Sovjetskog Saveza. Nikad nisam mislila da će se to vratiti.”, kaže Evgenija Marševa (…) Vladimir Kukuškin požalio se da je nakon što je Adobe najavio da njegov softver neće biti dostupan u Rusiji morao pronaći nove načine za dizajn svojih proizvoda, dok su sve veće cijene tinte i papira dodatno opteretile njegovo poslovanje. “Također je teško promovirati posao jer su Instagram i Facebook blokirani. To se sve može činiti malim problemima, ali se oni zbrajaju”, rekao je. (…) Tri mjeseca nakon početka rata Rusija je postala zemlja s najviše sankcija na svijetu, a gotovo 1000 stranih brendova – većina njih dobrovoljno – prekinulo je svoje poslovanje u toj zemlji, pokazala je evidencija koju vodi Yale School of Management, prenosi Guardian. Jutarnji