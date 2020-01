Ja sam voleo da sviram. Jedan sam od retkih koji je obišao celu Jugu, i to mi se sviđalo. A jedan samo od retkih koji i ne spada nigde, i to sam primetio… Moram da kažem da, što se tiče jezika koji određuje pripadnost – ja ga zovem naški – on pokriva Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Crnu Goru, a Makedonija i Slovenija su drugo… Trebalo bi početi stvarati neke vrednosti koje će stvaraoca učiniti boljim, pa će onda krenuti kao lavina na suseda, pa na trećeg i tako dalje… Kada vidim kakvi se zakoni uvode u Srbiji, bolje je da je nema nego da se tako živi… Na Ninovom fejsu ima najduži izvadak iz teksta.