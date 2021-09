Želim da živim 1000 godina

U Silicijskoj dolini prošloga listopada pokrenuta je tajnovita inicijativa kojom nekolicina milijardera pokušava okupiti tim znanstvenika kako bi izrodili revolucionarne tehnologije i znanstvena postignuća, sve s jednim ciljem: usporiti starenje. Inicijalni sastanak, na kojem je pokrenuta ova inicijativa i osnovana kompanija Altos Labs, u svojoj je vili organizirao glavni pokretač ideje, tech poduzetnik i milijarder Yuri Milner, a bio je tamo i Jeff Bezos, piše MIT Technology Review/Bug.

Funders of a deep-pocketed new "rejuvenation" startup are said to include Jeff Bezos and Yuri Milner. https://t.co/nVtD6vCJJj

— MIT Technology Review (@techreview) September 5, 2021