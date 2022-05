Lav, i to kakav!!

– Ne uspijevam ni ja uvijek. Učim i vježbam i kad odem na ispit ništa se ne promijeni. I dalje ne znam. Teško je učit – priznaje nam Lav Mlinar skromno potuživši nam se kako mu je najviše krivo što u školi nema robotike. Školski sustav zapravo kasni za današnjim generacijama djece koja se ‘rode’ s osnovama programiranja. U Centar izvrsnosti ne mogu na informatiku odnosno nove tehnologije jer je to tek od sedmog razreda. U školi je isto tako. U sedmom nas tek uče osnove web dizajna, a ja sam to radio u 4. razredu na radionici izvan škole! Podcjenjuju nas – uvjeren je ovaj dječak koji je posve siguran da će kad naraste raditi kao programer softwera, osmišljavati videoigrice i raditi od kuće držeći sastanke online kao tata jedne njegove prijateljice. Sada pak Lav radi na projektu učeničkog digitalnog inkubatora s prijateljima. – To je aplikacija za vježbanje logičkih vještina. Tako bi učenici vježbali i bilo bi im lakše učiti. Kada bih mogao promijenit nešto u školi, uveo bih više dodatne i dopunske nastave. Slobodna