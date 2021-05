Brzi internet svima, a ne samo njima

Telemach Hrvatska spreman je korisnicima ponuditi pristup prvoj hrvatskoj 10 Giga optičkoj mreži, navodi se u priopćenju koje prenosi Lider. U sljedećih pet godina svojom 10 Giga optičkom mrežom telekomunikacijska tvrtka u vlasništvu grupacije sa sjedištem u Nizozemskoj planira pokriti trećinu Hrvatske, odnosno više od 500.000 kućanstava. Napominju kako im je početni paket čak do deset puta brži od prosječne brzine interneta u zemlji, koja iznosi 30 do 40 Mbps. Telemach će zahvaljujući podršci matične kompanije United Grupe uložiti 100 milijuna eura u izgradnju 10 Giga optičke mreže u Hrvatskoj, čije će proširenje omogućiti brzinu čak od 10 gigabita u sekundi. Uz to će se ulagati i u infrastrukturu 5G mobilne mreže.