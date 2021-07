Gdje je nestao čovjek?

Zanimljiv intervju na H-alteru s turskom novinarkom, spisateljicom i pravnicom Ece Temelkuran: Krajnja mržnja prema čovječanstvu naziva se fašizam. Međutim, smatram da se to nije dogodilo zbog klimatske krize ili rastuće nejednakosti već da je mržnja prema ljudima svojstvena neoliberalnom razumijevanju svijeta. Moje pitanje dominantnom sustavu je: Tko je dobar čovjek u vašoj priči? Jesu li to Elon Musk ili Mark Zuckerberg? Ako su to dobri ljudi sustava, očito je da nešto nije u redu s njim. Današnji svijet je izgubio filozofski koncept dobra i prošlo je puno vremena otkako smo razgovarali o tome. Trebamo si postaviti pitanje kakvi ljudi želimo biti i u kakvom svijetu želimo živjeti. Govorimo o komadićima problema poput nejednakosti, ali ne pitamo se kakav bi moralni okvir idealnog svijeta trebao biti. Kada se vratite na osnove ljevičarske ideologije otkrijete da je to ljubav prema ljudima.