Palindromi i paradoksi

Super-herojski film ‘Black Panther’ zaradio je 192 milijuna dolara na blagajnama sjevernoameričkih kina preko vikenda, što je peto najveće otvaranje nekog filma (ispred su samo ‘Star Wars: The Force Awakens’, ‘Star Wars: The Last Jedi’, ‘Jurassic World’ i ‘The Avengers’), odnosno najveće otvaranje filma u veljači i najveće otvaranje “crnačkog filma”. U cijelom svijetu film je, procjenjuje se, preko vikenda zaradio 361 milijun dolara, a vrlo će vjerojatno postaviti rekord u najvećoj zaradi filma crnog redatelja. U središtu filma je crni super-heroj, a i većina glumaca su glumci, što je prvi puta za neki holivudski blockbuster. Na Rotten Tomatoes ima visoku ocjenu. Film igra i u hrvatskim kinima. LA Times