ONA - bez cenzure

Radi se o “muškoj” termosici koja nije ništa drugačija od ostalih na tržištu, no nedavno je doživjela ‘boom’ zbog videa na TikToku, gdje je jedna žena snimila kako joj je izgorio automobil, a jedino što je preživjelo požar je navedena termosica. Osim što je to, nakon što je završilo u vijestima, potaknulo priče o izdržljivosti termosice, na kraju se javio predsjednik kompanije te vlasnici obećao poslati nove boce, ali i – novi automobil. Ta je velikodušna gesta ništa u usporedbi s koristi koju je kompanija dobila od poteza Amerikanke jer je njezin video pregledan čak trideset milijuna puta i korisnici diljem svijeta dobili su potvrdu da su popularne boce praktički neuništive. Priča o termosici počinje još 1913. godine, a bila je namijenjena muškarcima koji rade na otvorenome. Još prije 10 godina marketinški su komunicirali kako je vole umirovljeni veterani i policajci. No, do danas je proširila i ciljanu publiku, ali i namjenu. Lider