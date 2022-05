Ponuda uključuje 2 noćenja s doručkom za 2 osobe u Standard sobi s balkonom u TUI Blue Makarska 4*, korištenje saune, teretane, ležaljke i suncobrane uz bazen, bocu vina, tanjur voća, WiFi za 1045 kuna. Postoji opcija s polupansionom za 1363 kune ako se koristi do 20.5. Kasniji termini do 10.6. su skuplji za 300-tinjak kuna. Hotel je ADULTS ONLY. To ne znači ništa prosto, već da nema male ni velike djece – minimalna dob je 16 godina. Check out je do komotnih 12h. Više detalja na Ponudi dana.