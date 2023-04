Na autopilotu

Pohvalno je što su Bouncing Souls i nakon više od 30 godina karijere u stanju složiti catchy i pitke pjesme koje se zvukom naslanjaju na zlatno doba pop-punka 90-ih godina prošlog stoljeća. No s “Ten Stories High” momci neće osvojiti mnogo novih slušatelja jer to što nude na novom albumu inače možemo čuti na ostatku diskografije od ukupno 11 albuma. Jedina je razlika što su nove pjesme lišene naboja i šmeka koji je krasio ranija izdanja. Ravno do dna