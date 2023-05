Markov duh i dalje je živ

“O-Mit” manchesterskih The Fall to i jest i nije – EP, izdan u sklopu obilježavanja 45. rođendana etikete Cherry Red Records, sačinjavaju četiri snimke koje 2013. nisu upale na album “Re-Mit”, od čega dvije predstavljaju alternativne verzije već postojećih pjesama. Svatko iole upoznatiji s opusom pokojnog i za mnoge od nas neprežaljenog Marka E. Smitha zna da su skladbe The Falla na koncertima, B-stranama singlova i bezbrojnim službenim ili poluslužbenim kompilacijama redovno dobivale ‘remakeove’, ponekad s bitno drugačijim tekstom, čak i muzikom. I Mark E. Smith je na „O-Mitu“ u dobroj formi, izmjenjujući svoju slavnu mizantropiju. Ravno do dna