Samo žestoko

Uoči novog koncerta u Zagrebu, Godfathersi su objavili već drugi dobar album zaredom, što predstavlja veliku vijest iz nekoliko razloga. Kao prvo, nema previše bendova iz njihovog vremena čija se aktualna izdanja uopće mogu uspoređivati s onima iz najboljih dana, posebno kada u svojoj postavi imaju tek jednog originalnog člana. Uz to, „Alpha Beta Gamma Delta“ frontmen Peter Coyne snimio je s potpuno novim glazbenicima, i to nakon što je prethodne ‘kumove’ otpustio postom na Facebooku. Odjeveni kao mafijaši, odnosno likovi iz filma po kojem su se nazvali, Coyne i ekipa naslanjali su se na slavnu rock tradiciju koja se protezala sve od The Who i Stonesa pa do Sex Pistolsa i The Clash, a kada je takav izričaj u danima britpopa ponovno postao kul, u kreativnom su smislu već bili na ‘putu prema dolje’. Danas je, pak, možda i najgore vrijeme za takve rock sastave, što djelomično objašnjava i zašto su posljednje albume objavili samostalno. Ravno do dna