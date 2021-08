Kratka forma nakon raspuštanja matične postave

Objavu posljednjeg dugosvirajućeg izdanja grupe The Strange (projekta Bambi Molestersa i Chrisa Eckmana iz Walkaboutsa), odličnog albuma “Echo Chamber” iz 2018., popratile su tektonske promjene u sastavu. Na njihovo mjesto došli su pak članovi riječkog My Buddy Moosea i bend je u toj formaciji nastavio promovirati album koji je prethodna postava snimila. Izašlo je novo izdanje koje se samo klasificira kao EP, iako je u pitanju zapravo nešto više nalik maxi singlu od tri pjesme, naslovne autorske skladbe i dviju obrada koje je prate i upotpunjuju. Prije nego se uhvatimo ukoštac s njima, valjda odgovoriti na pitanje koje se nameće samo od sebe u ovom trenutku – ima li kakve značajne razlike u odnosu na prethodna izdanja benda. Odgovor glasi: bez dvojbe i iznad očekivanja. Recenziju novih stvari donosi Ravno do dna, a na vama je da preslušate nešto novo, nešto divlje, malo za promjenu.