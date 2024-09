Kad smo već kod horora

Film redateljice Coralie Fargeat prati Elizabeth Sparkle (Demi Moore). Proslavila se fitness videima u stilu Jane Fonde, no sada kada je u srednjim godinama, njezin šef Harvey (Dennis Quaid) želi neku mlađu i zgodniju. Kada dobije otkaz jer je prestara (a gledatelji ne žele gledati neku staricu u kombinezonu kako izvodi fitness vježbe), život joj se skoro uruši. Rješenje njezinih problema pojavi se u misterioznoj ponudi – takozvanoj supstanci. Riječ je o novoj drogi na crnom tržištu koja Elizabeth pretvori u mlađu, bolju i privlačniju verziju nje same – Sue (Margaret Qualley). Pravila su jednostavna. Aktivacija je jednokratna, a jednom kada se dogodi nema povratka. Bez imalo okolišanja film pokazuje ‘evo u što smo se pretvorili’. Standardi ljepote i želja za mladom kožom, zategnutom guzicom i čvrstim grudima dovodi nas do ludila. Journal