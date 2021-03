!#%$&?€@!!! (mamicu vam cenzorsku!)

N1 je najbrže rastući kanal na hrvatskom tržištu. Rezultati koje smo zabilježili proteklih godina su nevjerojatni. Još jednom kažem koliko je prekid suradnje nevjerojatna odluka A1 telekoma: u ovom trenutku na stranicama Vijeća za elektroničke medije postoji dva istraživanja dviju kompanija koje prate istraživanje gledanosti na hrvatskom tržištu. U oba istraživanja je N1 najgledaniji kanal od onih koji nisu u zemaljskoj distribuciji, i to kod oba telekom operatera. Što se tiče apsolutnog dosega, mi u ovom trenutku s 50 posto teoretskog dostupa na tržištu konkuriramo gledanošću kanalima s nacionalnom digitalnom free to air frekvencijom. Dakle, to pokazuje koliko u ovom trenutku u Hrvatskoj postoji gledatelja koji žele pratiti news kanal u realnom vremenu… priča Tihomir Ladišić, direktor programa, za Telegram o danas ugašenom N1 kanalu kod A1 teleoperatera.