Let's cook!

Mladi chef, ali istovremeno i veliki influencer sa skoro pola milijuna pratitelja na Facebooku, Instagramu i TikToku, Antonio Brajković, skoro na dnevnoj bazi oduševljava svojim duhovitim videima iz kuhinje. Na društvenim mrežama dijeli razne recepte: nekad su to jednostavnija jela, nekad složenija, ali Antonio to uvijek začini dobrom dozom humora. Radi u restoranu koji ima Michelinovu preporuku. Slobodna