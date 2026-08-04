Danas (16:00)
Let's cook!
TikTok tjedna: Antonio Brajković
@antonio.brajkovi Pljukanci s vrganjima Ako vam buđet dozvoljava možete staviti i malo češnjaka i zalit s bijelim vinom☺️ #chef #kitchen #domace #podomace #letscookantoniobrajkovic #letscook #vrganji #pljukanci #pljukancisvrganjima #viral #gljivaludara ♬ Gljiva ludara – Đogani
Mladi chef, ali istovremeno i veliki influencer sa skoro pola milijuna pratitelja na Facebooku, Instagramu i TikToku, Antonio Brajković, skoro na dnevnoj bazi oduševljava svojim duhovitim videima iz kuhinje. Na društvenim mrežama dijeli razne recepte: nekad su to jednostavnija jela, nekad složenija, ali Antonio to uvijek začini dobrom dozom humora. Radi u restoranu koji ima Michelinovu preporuku. Slobodna