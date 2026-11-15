Nakon članka iz Daily Maila, situaciju koju je novinarka opisala, gdje piše da je sin imao problema s vozačem Ubera koji mu je naplatio 60 eura za kratku vožnju, prokomentirao je i Paul Bradbury, Britanac s hrvatskom adresom: Suština članka, čini se, nije imala puno veze s Hrvatskom, već je bila usporedba bezbrižnog tinejdžerskog ljeta autorice u Portugalu prije četiri desetljeća u usporedbi s opasnostima putovanja za mlade danas, gdje se Hrvatska tek spominje nakon 11 odlomaka. Drugo, članak autorice budi sumnju u nekoliko stvari, od toga da se vožnje Uberom plaćaju karticom i da je vozaču lako ući u trag, Uber bi s dokazima o nezakonitom postupanju vratio novac i kaznio vozača, a teško je povjerovati da je sin ostao bez cijelog budžeta nakon vožnje Uberom… Total Croatia News