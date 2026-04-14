S kamericama za zavući se svugdje

Kineska društvena mreža Tik Tok od 2017. ostvarila je neviđen rast u svijetu društvenih mreža. U samo nekoliko godina zalijepila je više od milijardu korisnika za svoje ekrane, većinom onih mlađih od 25 godina. Tik Tok je sa svojim videima (ali i najpreciznijim algoritmima koji koriste umjetnu inteligenciju) drugim društvenim mrežama pokazao što korisnici zapravo žele i tako uveo pomutnju na tržište. Indija, nekada najveće tržište TikToka, zabranila ga je uz desetke drugih aplikacija 2020. godine uz tvrdnju da aplikacije kradu i potajno prenose informacije njihovih korisnika. Dva mjeseca kasnije Donald Trump zahtijevao je da se TikTok proda američkoj tvrtki ili će ga zabraniti. Tada je kao veliku prijetnju isticao ogromnu količinu podataka u koje Kina ima uvid i potencijalno dopuštanje praćenja lokacija državnih dužnosnika, ali i izradu dosjea osobnih podataka za ucjenu i provođenje korporativne špijunaže kao velike prijetnje. Biden je kasnije opozvao Trumpov zahtjev. Tportal