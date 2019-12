Propustili ste - pogledajte!

Najbolje ocijenjeni film na Rotten Tomatoes ove godine je horor Get Out, prvi film komičara Jordana Peela, koji ima ocjenu 99% na Rottenu (sajt prikuplja kritike filmova i prema tome daje postotak). Svi filmovi među prvih 10 imaju iznad 90 posto, a iza ‘Get Out’ slijede epski Dunkirk Christophera Nolana o Drugom svjetskom ratu (ima 92%), romantična komedija The Big Sick komičara Kumaila Nanjianija (98%), superherojski Wonder Woman (92%) itd. Quartzy