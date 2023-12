Samo onoliko koliko ti treba

Mladi koji pametne telefone koristile više od četiri sata dnevno imaju veće stope lošeg mentalnog zdravlja i skloniji su upotrebi zabranjenih supstanci, pokazala je korejska studija provedena nad 50.000 tamošnjih adolescenata. Prethodna istraživanja pokazala su da se korištenje pametnih telefona među tinejdžerima povećalo posljednjih godina i da bi to korištenje moglo biti povezano s većim rizikom po zdravlje, od psihijatrijskih poremećaja i problema sa spavanjem, do problema s očima i poremećajima mišićno-koštanog sustava. S druge strane, sve više dokaza ukazuje na to da umjerena upotreba interneta može biti povezana s boljim fizičkim i mentalnim zdravljem adolescenata. Bug