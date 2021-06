Komplicirana priča

John McAfee, tvorac antivirusnog softvera McAfee, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru u Barceloni u srijedu navečer, objavljeno je kako je počinio samoubojstvo. Samo nekoliko sati prije pojavila se informacija da će biti izručen američkim vlastima koje ga traže zbog utaje poreza, pronevjera i malverzacija s kriptovalutama. Ekscentrični McAfee izašao je iz kompanije koja mu je donijela bogatstvo, popljuvao softver koji je stvorio, pobjegao je s Belizea nakon ispitivanja zbog ubojstva susjeda, a javnost je zbunjivao svojim nebuloznim tvitovima i teorijama zavjera. 24sata, QZ…

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: “We’re coming for you McAfee! We’re going to kill yourself”. I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn’t. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq🙂 pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj

— John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019