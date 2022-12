Obožavatelji Hitlera i žestoki antivakseri

‘Blitzed’, bestseller njemačkog autora Normana Ohlera, bavi se zanimljivom i većinski neispričanom pričom o odnosu Trećeg Reicha prema drogama, uključujući kokain, heroin, morfij i prije svega metamfetamine. Hitler je, prema podacima do kojih je došao Ohler, do trenutka kad se povukao u svoje bunkere bio potpuni ovisnik uništenih vena, no droge su imale i veliku ulogu u invaziji na Francusku 1940. jer su Rommel i ostali vojskovođe bili nadrogirani tijekom cijele akcije. “Pretpostavljam da droge nisu bile prioritet za povjesničare. Trebao je naići luđak poput mene”, kaže Ohler kojeg je na ovu temu naveo prijatelj, berlinski DJ Alexander Kramer. Guardian