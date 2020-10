Ako je jučer izrečeno da je jedna od odgovornosti Martine Dalić to što je sudjelovala u odabiru Ante Ramljaka kao predloženog izvanrednog povjerenika Vlade, a znala je njegovu ulogu u izradi zakona – onda je to znao Andrej Plenković. Ako se prihvati retorika da je neformalna radna skupina bila radna skupina Vlade, onda je odgovorna cijela Vlada. Ako ovo nije razlog za pozivanje kompletne Vlade na podnošenje ostavke, sad i odmah, onda ne znam što je – kaže Dalija Orešković za N1 o odluci Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa (kojeg je vodila do ove godine) o slučajevima Martine Dalić i Zdravka Marića koje je utvrdilo da su oboje povrijedili etička načela u obnašanju javne dužnosti.