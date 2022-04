Još samo HDZ brani koruptivnu ostavštinu bivšeg gradonačelnika

Milan Bandić je naslagao preko pet tisuća radnih mjesta u Holdingu, a Tomaševićeva vlast prekrižila je 192: nešto bivših šefova i rukovodilaca, nešto službenika i radnika. Brojka je puno manja nego se najavljivalo jer je dio holdingovaca prihvatio ponudu za druga mjesta na kojima su potrebni, a dio je uzeo otpremninu od 5000 kuna po godini staža i odlaze sami. Zagreb je premali grad za tako besmisleno puno zaposlenika koji ga opslužuju, i to dosad kriminalno loše. Neka sada potraže sreću u privatnom sektoru, premda će se mnogi morati oprostiti od takvih pogodbi kakve su imali kod Bandića i suočiti se sa svojom stvarnom tržišnom cijenom. Samo je to pravedno i odgovorno prema građanima Zagreba. To je Tomašević obećao u predizbornoj kampanji i najgluplje bi mu bilo da od toga odustane. Piše Sanja Modrić. Telegram.hr