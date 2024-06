Ne igraj na Engleze

Legendarni golman, a današnji trener i komentator utakmica Tomislav Ivković je u Nedjeljom u 2 prognozirao svoje viđenje tijeka Europskog prvenstva u nogometu, a dotaknuo se i svoje karijere i zanimljivosti iz života: Govoreći o glavnom favoritu kladionica – Englezima, naglasio je kako se njih uvijek gura u prvi plan. Bio je Baby Lasagna isto prvi favorit pa nije bio prvi, Engleze tradicionalno guraju, žele svim silama i navijači i svi da Englezi budu prvaci. Međutim, kad dođeš na teren – to je nešto drugo. Upitan tko bi mogao biti “dark horse” na ovom prvenstvu, Ivković je odgovorio kako je to reprezentacija Njemačke. Možda zvuči suludo, ali njih nema od 2014. godine. Domaćini su i ulažu velike nade i optimisti su zbog povratka Kroosa u reprezentaciju. To nije košarka da Michael Jordan uđe i riješi utakmicu. Ne vidim to samopouzdanje kod Nijemaca. HRT