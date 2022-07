Rihanna pretekla Elona Muska

Oko 99,5 milijuna korisnika Twittera gotovo svakodnevno prati mudrolije najbogatijeg čovjeka na svijetu, Elona Muska koji se platformom služi ne bi li prigovarao, prozivao, zbijao šale i rugao se pojedincima koje ne voli, ali i podržao ekipu do koje mu je stalo (npr. guvernera Floride Ron DeSantisa). No, iako je on najbogatija osoba na toj društvenoj platformi, on nema i najviše pratitelja. Naime, magazin Forbes se nedavno pozabavio srećkovićima koji osim milijarda dolara na računu imaju i desetke milijuna fanova na toj društvenoj mreži. Muska je pretekla Rihanna, američka pop-zvijezda i poduzetnica koja ima 106,8 milijuna pratitelja. Ona je i četvrta najpraćenija osoba na Twitteru, a po broju pratitelja od nje su bolji samo Barack Obama, Justin Bieber i Katy Perry. Lider