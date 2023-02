Promidžbeni program

Suočeni s prelijevanjem oglašivačkih prihoda na internet, vlasnici najvećih medija negdje su morali naći kompenzaciju za stanjene bilance. Jedan od načina bio je koncept native produkcije, rijetko besprizoran bastard marketinga i novinarstva koji ide na štetu potonje profesije. Radi se o plaćenom tekstu koji po izgledu i sadržaju simulira novinarstvo. Cilj mu je da što više izgleda kao novinarski rad, a što manje kao reklamna kampanja i da na kreativan način privuče pažnju čitatelja… PR članak u Jutarnjem ove godine košta od 8 do 12 tisuća kuna. Native prilog, u kojem se oglašivačima u paketu nudi i novinar, prodaje se za 40 do 45 tisuća kuna. Večernji nudi PR tekst za 3 do 5 tisuća, a za native za 15 do 20 tisuća kuna. S jedne strane država godinama uništava neprofitno novinarstvo, a s druge osigurava sredstva za srozavanje komercijalnog novinarstva zahvaljujući inzistiranju na krnjim native kampanjama. Novosti