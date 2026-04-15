Kao da mi djedov nos nije bio dovoljan teret
Traume iz djetinjstva ostavljaju biološki trag u spermijima muškaraca
Novo istraživanje objavljeno u časopisu Molecular Psychiatry otkriva da muškarci koji su preživjeli traume u djetinjstvu nose specifične epigenetičke promjene u svojim spermijima. Studija provedena na 58 muškaraca pokazala je razlike u metilaciji DNA i molekulama RNA, čak i desetljećima nakon stresnih događaja. Iako su slični mehanizmi kod miševa povezani s promjenama u razvoju mozga potomstva, znanstvenici naglašavaju da još nema potvrde o izravnom prijenosu tih markera na ljude. Ipak, rezultati sugeriraju da životna iskustva mogu biološki utjecati na reproduktivne stanice znatno dulje nego što se ranije mislilo. Live Science