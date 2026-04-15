Kao da mi djedov nos nije bio dovoljan teret

Jedna od sve popularnijih metoda kontracepcija jest vazektomija – kirurški zahvat koji se obavlja pod lokalnom anestezijom i kojim se blokira mogućnost protoka sjemena iz sjemenovoda. Drugim riječima, samo sjeme ne izlazi van. No, budući da se sperma i dalje proizvodi u testisima i nakon zahvata, mnogi se pitaju što se događa s njom unutra? Neke su studije dokazale kako testisi ustvari – recikliraju spermu. Sperma koja ne izađe kroz ejakulaciju može se razložiti i ponovno apsorbirati u testisima za proizvodnju novog sjemena. To je ujedno jedan od najvažnijih procesa kod proizvodnje sperme, budući da se time osigurava da sperma bude u “tip top” formi kod ejakulacije, a time i efektivnija u oplodnji jajne stanice. IFL Science.