Kao da mi djedov nos nije bio dovoljan teret

Traume iz djetinjstva ostavljaju biološki trag u spermijima muškaraca - Monitor.hr
Traume iz djetinjstva ostavljaju biološki trag u spermijima muškaraca

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Molecular Psychiatry otkriva da muškarci koji su preživjeli traume u djetinjstvu nose specifične epigenetičke promjene u svojim spermijima. Studija provedena na 58 muškaraca pokazala je razlike u metilaciji DNA i molekulama RNA, čak i desetljećima nakon stresnih događaja. Iako su slični mehanizmi kod miševa povezani s promjenama u razvoju mozga potomstva, znanstvenici naglašavaju da još nema potvrde o izravnom prijenosu tih markera na ljude. Ipak, rezultati sugeriraju da životna iskustva mogu biološki utjecati na reproduktivne stanice znatno dulje nego što se ranije mislilo. Live Science


Znanstvenici uočili da ljudski spermiji prkose Newtonovom zakonu gibanja

Sa svojim repovima poput biča, ljudski se spermatozoidi kreću kroz viskozne tekućine, naizgled prkoseći Newtonovom trećem zakonu gibanja, prema novoj studiji koja karakterizira kretanje ovih spolnih stanica i jednostaničnih algi. Newtonov treći zakon može se sažeti kao “za svaku radnju postoji jednaka i suprotna reakcija”. Označava posebnu simetriju u prirodi gdje suprotstavljene sile djeluju jedna protiv druge. Visoko viskozne tekućine obično bi raspršile energiju sprječavajući spermije da se uopće kreću. Istraživači su otkrili da repovi sperme i flagele algi imaju ‘čudnu elastičnost’, što omogućuje ovim fleksibilnim dodacima da se vrte bez gubitka puno energije na okolnu tekućinu. N1, Science Alert.

Što se događa sa sjemenom nakon vazektomije

Jedna od sve popularnijih metoda kontracepcija jest vazektomija – kirurški zahvat koji se obavlja pod lokalnom anestezijom i kojim se blokira mogućnost protoka sjemena iz sjemenovoda. Drugim riječima, samo sjeme ne izlazi van. No, budući da se sperma i dalje proizvodi u testisima i nakon zahvata, mnogi se pitaju što se događa s njom unutra? Neke su studije dokazale kako testisi ustvari – recikliraju spermu. Sperma koja ne izađe kroz ejakulaciju može se razložiti i ponovno apsorbirati u testisima za proizvodnju novog sjemena. To je ujedno jedan od najvažnijih procesa kod proizvodnje sperme, budući da se time osigurava da sperma bude u “tip top” formi kod ejakulacije, a time i efektivnija u oplodnji jajne stanice. IFL Science.

DNK sperme se mijenja – starijim muškarcima sve teže napraviti dijete

“Oštećenje DNK u spermi kod muškaraca od 36 do 57 godina tri puta su veća nego kod mlađih od 35”, upozorava urologinja dr. Narendra Sing, voditeljica istraživačkog tima. Dr. Sing ističe kako se ove promjene, koje s vremenom mogu izazvati oštećenja u sastavu DNK, pogoršavaju iz dana u dan i na kraju mogu izazvati sterilitet ili neke poremećaje kod potomstva. 24sata

Muškarci koji mobitel nose u džepu ili pričaju na njega više od sat vremena na dan imaju ugroženu kvalitetu sperme

Najbolju spermu imaju muškarci koji nose bokserice, a spavaju bez gaća