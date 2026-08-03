Trend "coolcation": Ekstremne vrućine mijenjaju ljetovanja i teraju turiste na sjever - Monitor.hr
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Djed Mraz bi mogao biti popularan i ljeti

Trend “coolcation”: Ekstremne vrućine mijenjaju ljetovanja i teraju turiste na sjever

Europski i američki turisti sve više bježe od paklenih ljetnih vrućina u sjevernije krajeve poput Švedske, Norveške i Dnske, ili u visoke planine. Pretrage i rezervacije za skandinavske prijestolnice u 2026. godini bilježe troznamenkasti rast, no stručnjaci se slažu da je to još uvijek samo dopuna, a ne potpuna zamjena za klasični turizam. Index… Mediteran i dalje privlači turiste zbog bogate kulture i još uvijek pristupačnijih cijena, no putovanja na jug mogla bi se pomaknuti dublje u jesen, ako ne i zimu.

Jedno od najtraženijih odredišta su norveški Lofotski otoci iznad Arktičkog kruga, gdje se ljetne temperature kreću između ugodnih 12 i 18 °C. Posjetitelje privlače bajkovita ribarska sela poput Reinea, čista priroda, aktivni odmor i spektakularni fenomen ponoćnog sunca. Glavni je nedostatak znatno skuplji smještaj i ugostiteljska ponuda. Pun kufer


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Coolcation: Hladnije turističke destinacije u Europi bi u budućnosti mogle trajno profitirati od klimatskih promjena, Skandinavija već naveliko promovira turizam

Prema studiji Europske unije, iz ove situacije bi se narednih godina mogao razviti trajan trend. Na temelju podataka iz 269 europskih regija procijenjeni su učinci trenutnih klimatskih uvjeta na turizam. Zaključak studije: „Uočavamo jasan jug-sjever trend u promjenama turističke potražnje. Sjeverne regije profitiraju od klimatskih promjena, dok se južne regije suočavaju sa značajnim padom turističke potražnje.” Međutim, nisu svi u zemlji zadovoljni ovim trendom. Popularne regije, posebno u ljetnim mjesecima, trpe posljedice masovnog turizma. U Švedskoj se također raspravlja o tome je li potrebno da zemlja na ovaj način profitira od klimatskih promjena.  „Coolcation” još uvijek nije masovni trend, ali se već sada u Skandinaviji vide posljedice klimatskih promjena na turizam u Europi. A one će vjerojatno u narednim godinama, posebno ljeti, bivati sve veće. DW