Djed Mraz bi mogao biti popularan i ljeti

Europski i američki turisti sve više bježe od paklenih ljetnih vrućina u sjevernije krajeve poput Švedske, Norveške i Dnske, ili u visoke planine. Pretrage i rezervacije za skandinavske prijestolnice u 2026. godini bilježe troznamenkasti rast, no stručnjaci se slažu da je to još uvijek samo dopuna, a ne potpuna zamjena za klasični turizam. Index… Mediteran i dalje privlači turiste zbog bogate kulture i još uvijek pristupačnijih cijena, no putovanja na jug mogla bi se pomaknuti dublje u jesen, ako ne i zimu.

Jedno od najtraženijih odredišta su norveški Lofotski otoci iznad Arktičkog kruga, gdje se ljetne temperature kreću između ugodnih 12 i 18 °C. Posjetitelje privlače bajkovita ribarska sela poput Reinea, čista priroda, aktivni odmor i spektakularni fenomen ponoćnog sunca. Glavni je nedostatak znatno skuplji smještaj i ugostiteljska ponuda. Pun kufer