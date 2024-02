Ne baš najljepši ukras za balkon, ali ok

Uzgajanje povrća na balkonu usred grada nije samo dobar način da nadopunite zalihe hrane domaćim proizvodima, već i dobar način opuštanja – vaš balkonski vrt može postati vaš mirni kutak za psihički odmor i razgrađivanje stresa. No za to prvo treba osigurati osnovne uvjete: od osunčanosti i vlage do odgovarajućih posuda, sadnica, sjemena i vrtlarskih alata. Kratak vodič za gradsko vrtlarenje donosi Tportal.