Bez naglih pokreta

Sva naša kupališta, točnije rečeno jezera gdje se ljudi kupaju nisu opasna. Ono što je opasno je ponašanje ljudi. Visoke su temperature, šire se krvne žile, još ako konzumiramo alkoholna pića, žile se dodatno šire. Iako izgleda da je voda ugodne temperature, 25-26 stupnjeva, to je deset stupnjeva niže nego temperatura tijela. Naglim uranjanjem dolazi do stezanja krvnih žila i do kratkotrajne nesvjestice koja može završiti kobno – naveo je za Podravski dugogodišnji trener u ronilačkom klubu, i osoba s velikim iskustvom pa i u onim najgorim situacijama kao što je izvlačenje utopljenih osoba. Iako ljudi često kažu kako je plivača vjerojatno izdalo srce, ovaj trener kaže da to uglavnom nije točno. Brzom reakcijom izvlačenja na obalu na vrijeme moglo bi ih se spasiti, kaže.