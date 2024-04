Streaming killed the video star

Glazbenik, forntmen benda Nine Inch Nails je to komentirao u nedavnom intervjuu za GQ, gdje je ciljao na tvrtke kao što su Spotify i Apple Music zbog njihovih uvjeta plaćanja. Super je ako si Drake, a nije sjajno ako si Grizzly Bear. A stvarnost je sljedeća: pogledajte oko sebe. Imali smo dovoljno vremena za cijelu raspravu oko toga da ‘svi brodovi isplovljavaju’ i vidimo da ne isplovljavaju svi. Jedni su isplovili, drugi nisu i oni ne mogu zaraditi ni na koji način. I mislim da je to loše za umjetnost. Reznor je također rekao kako je “mislio da bi Apple možda mogao značajnije utjecati na poštenije plaćanje, jer su mnoge od usluga samo pogreška u zaokruživanju”. Reznorova kritika dolazi u trenutku kad je Spotify službeno demonetizirao sve pjesme s manje od 1000 streamova. Ravno do dna