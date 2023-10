Mali korak za buduće astronaute

Svoju prvu testnu raketu Curie I, jednostupanjsku suborbitalnu raketu, razvijali su oko 18 mjeseci, a svo znanje pronašli su na intenetu i u knjigama. Ipak, zbog školskih i drugih obaveza morali su nekoliko puta odgoditi lansiranje zbog vremenske prognoze i tehničkih problema. Prva raketa uspješno je lansirana 22. veljače ove godine, ali ubrzo su dobili želju za lansiranjem nove, veće i brže rakete. Ideja je krenula iz zezancije, da bi ubrzo krenuli u realizaciju. Prvo su htjeli izrađivati motore, no kemikalije su za to bile teško dostupne uz druge regulacije. Prva raketa je izrađena uglavnom 3D printom, a prvi pokus nije išao prema planu. Rakete financiraju sami, ali plan im je privući pažnju investitora. Unutar dva mjeseca žele lansirati još jednu Curie I-EX raketu kako bi dostigli ciljeve prošlog lansiranja, a to je let na visinu od jednog kilometra i otvaranje padobrana. Netokracija