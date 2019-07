Trio Avishai Cohen na Dubrovačkim ljetnim igrama – nostalgija sefardskih Židova…

Za festivalsku je publiku, Rade Šerbedžija pripremio je program nazvan „Meni se dušo od tebe ne rastaje“, osmišljen kao kombinacija pjevanja, recitacija i čitanja pjesama uz pratnju Miroslava Tadića na gitari. Na oduševljenje dubrovačke publike, Šerbedžija je na Lovrjencu ponovno utjelovio Hamleta i održao slavni monolog „Biti ili ne biti“. Uz posvetu Predragu Pređu Vušoviću Šerbedžija je na sinoćnjem koncertu izveo svoju pjesmu „Sletjeti u Dubrovnik“, a na programu su se našle i poznate makedonske skladbe, poput „Eleno kerko“ i „Izlezi Vido“.

Rade Šerbedžija glumu je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a već za vrijeme studija igrao glavne uloge u filmovima i kazališnim produkcijama. Uz glumačka ostvarenja Rade Šerbedžija napisao je i objavio četiri knjige poezije, jednu biografsku knjigu i pet nosača zvuka te postavio i 12 autorskih režija, a uz to i educira mlade glumce. S gitaristom Miroslavom Tadićem, Šerbedžija je snimio dva albuma: „Ponekad dolazim, ponekad odlazim“ i „Imam pjesmu za tebe“, a njihov zajednički koncert u Lisinskom također je zabilježen na nosaču zvuka. Miroslav Tadić veliko je gitarističko ime, a svoje formalno glazbeno obrazovanje stekao je u SAD-u. Snimao je i nastupao u različitim glazbenim stilovima; od barokne i klasične glazbe pa do bluza, jazza i rocka i to s uglednim svjetskim glazbenicima poput Placida Dominga i orkestra losanđeleske opere, Londonskog simfonijskog orkestra, Vlatka Stefanovskog i drugih. Iscrpnije…