Život minus penzija

Kaže netko “Josipa, pa niste trinaest godina izdali album”, pa kako ću kad stalno imam suradnje? Dino Dvornik, Boa, Cubismo, sve su to bile odlične suradnje… I ja čudim koliko mladih ljudi na tim rock festivalima zna za mene. Sve te mlade koji dolaze, ja sam zapravo čekala, i još ih čekam, i ove koji će tek doći… Uvijek prvo vidiš ono što ti se ne sviđa i kažeš “neću to”. Ali što je to što hoćeš? To tražiš, a ja sam to pronašla u susretu s Karlom Metikošem… Hrvoje Horvat je napravio dugačak, životni intervju sa Josipom Lisac za Večernji list.