Evo ih opet, plastični stolci za duboke teme pod mjesečinom. Čak i bez njih, ponuda bi bila dobra jer do 24.6. možete biti na 200 metara do plaže za 50% manju cijenu (s 1200 kn na 599 kn). To je opcija za dvije noći za dvoje ljudi + dijete do 6 godina. Ima opcija i za do 5 ljudi ako ste ekipa, veća obitelj ili double date kombinacija. Možete koristiti bazen, roštilj, igralište i boćalište(!). Dramalj je blizu Crikvenice ako želite throwback na prošla ljetovanja ili poželite imati vaš netočan profil izrezan škarama u 30 sekundi. Blizu je i Selce i Novi Vinodolski, za prošetat’ uz slatkač. Na linku je više detalja.