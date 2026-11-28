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Što je loše za njih, ali ne nužno za druge
Trumpove odluke o Iranu i Nvidiji otežavaju put Vanceu i Rubiju prema izborima 2028.
Prema pisanju Axiosa, američki potpredsjednik JD Vance i šef diplomacije Marco Rubio suočavaju se s političkim izazovima zbog odluka Donalda Trumpa koje su u suprotnosti s njihovim temeljnim uvjerenjima. Vance se protivio ratu s Iranom, smatrajući ga uzrokom gubitka većine u Kongresu, dok je Rubio upozoravao na sigurnosne rizike povratka šefa Nvidije Jensena Huanga zbog povezanosti s Kinom. Unatoč međusobnom neslaganju oko ovih pitanja, obojica moraju javno braniti predsjednikove poteze, što im, prema procjenama analitičara i komentatora poput Gerryja Bakera iz Wall Street Journala, stvara teret za potencijalne predsjedničke kampanje 2028. godine. Index