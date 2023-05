Dobro selo i odijelo!

U ovom filmu nema glumaca, već bogatstvo čine stanovnici Dugog Sela kao i beskrajna priroda koja ga okružuje. Film na neki način isprepliće novo doba s tradicijom što se jasno daje iščitati iz paralelnih kadrova narodnih plesova, tradicionalne gastronomije i primjerice mladih u skate parku. “Where you feel like home” ime je turističkog filma kojeg je režirala Koraljka Maričić, a snimio Lukša Marotti i zapravo u 45 sekundi odražava moto turističke zajednice Dugog Sela, a to je “Dugo selo – tu ste k’o doma”. Film je TZ prijavila na nekoliko filmskih festivala po svijetu. Green