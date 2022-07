Tko ima želudac za ovo?

Prilog s ruske televizije fokusira se na nepredviđene “dobrobiti” gubitka sina u ratu. Ruski bračni par prikazuje se dok sjedi u dnevnom boravku u svojoj kući, a u prvom planu je velika fotografija poginulog sina na kojoj je crni flor. “Poput svojih djedova i pradjedova borio se protiv fašizma”, čuje se kako govori narator pa potom prikazuje oca mladića dok u garaži stoji pokraj bijelog automobila ruske marke Lada. “U znak sjećanja na sina kupili smo lijepi novi auto”, govori otac, a potom se prikazuje kako s novim vozilom izlazi iz garaže i vozi se na groblje. Ruski spiker objašnjava potom kako je Lada kupljena onim što ljudi nazivaju “novcem za lijes”, odnosno naknadom koju država daje obiteljima ubijenih vojnika. Slobodna

You couldn't make this up

Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine

You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC

— Francis Scarr (@francis_scarr) July 18, 2022