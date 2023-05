Ali obveze ostaju...

Europska komisija prošle je godine postigla dogovor o Kodeksu o suzbijanju dezinformacija koji su tada potpisala čak 34 potpisnika među kojima su velike internetske platforme i kompanije kao što su Meta, Google, Twitter, TikTok i Microsoft kao i organizacije civilnog društva. No, dolaskom Elona Muska na čelo Twittera i ovaj potpis pao je kao “žrtva” velikih promjena u toj kompaniji. Objavio je to Thierry Breton, povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište, ironično – upravo putem Twittera. Braton kaže kako, unatoč Twitterovom napuštanju ovog dobrovoljnog kodeksa, njihove obveze ostaju na snazi. Pritom misli na europsko zakonodavstvo i pravila za borbu protiv dezinformacija koja velike internetske platforme moraju poštovati na području EU od 25. kolovoza ove godine. Na to ih obvezuje Akt o digitalnim uslugama koji se za sada odnosi samo na 17 vrlo velikih internetskih platformi, među kojima je i Twitter, i 2 vrlo velike internetske tražilice. Bug