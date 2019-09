24sata ima tržišni udjel 30 do 40 posto, slijedi Jutarnji list sa 20 do 30 posto, dok je treći Večernji list, s ostvarenim tržišnim udjelom od 10 do 20 posto. Slobodna Dalmacija ima također 10 do 20 posto te Novi list 5 do 10 posto tržišnog udjela. Ukupan prihod nakladnika ostvaren od oglašavanja u 2018. iznosi 156 milijuna kuna što je 4,3 milijuna kuna manje nego 2017. godine. Više na N1