Annie Hall, Kay i druge heroine

Diane Keaton, velika glumica koja je iznenada preminula u 79. godini života, najviše će po svoj prilici ostati u sjećanju kao Annie Hall, u filmu Woodyja Allena, za što je dobila i nagradu Oscar. Njena prva veća filmska uloga bila je uz Ala Pacina u filmu Francisa Forda Coppole “Kum”, glumila je suprugu Michaela Corleonea. Keaton je bila nominirana za Oscara za najbolju glumicu za filmove “Reds”, “Something‘s Gotta Give” i “Marvinova soba”. Što se tiče privatnog života, nije se nikad udavala, to je bila njezina odluka, a časopisu People rekla je sljedeće, u intervjuu 2019. godine: “Imam 73 godine i mislim da sam jedina u svojoj generaciji, a možda i prije, koja je cijeli život bila sama.“ Bila je u dugogodišnjim vezama s Alom Pacinom, Warrenom Beattyjem i Woodyjem Allenom. Jutarnji… opraštaju se od nje i na Forumu