Bez kajmaka se ne računa

Prije dvije godine smo pokrenuli proces zaštite ćevapa. Nastavit ćemo raditi na zaštiti autohtonih domaćih proizvoda. On je sada zaštićen kao brend i kao poseban tradicionalni bh. proizvod. Ono što je važno je da će nakon same zaštite ćevapa kao brenda slijediti zaštita ćevapa u EU. Možemo najaviti da nakon zaštite ćevapa idemo u akciju zaštite sarajevskog somuna – poručila je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. Cilj je politike kvalitete EU-a zaštititi nazive određenih proizvoda radi promicanja njihovih jedinstvenih karakteristika povezanih s njihovim zemljopisnim podrijetlom i tradicionalnim umijećem i vještinama. Hrvatska je do sada zaštitila 25 proizvoda. Što je sve zaštićeno možete pogledati ovdje. tportal