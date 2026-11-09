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Švedski recept za dom iz snova: Bez montaže s imbus ključem
U Brezju kreće gradnja modernog obiteljskog naselja inspiriranog švedskim stanovanjem
Kod Svete Nedelje planira se gradnja naselja Breza na površini od 17.277 četvornih metara. Projekt temeljen na švedskim iskustvima gradnje obuhvaća 39 građevnih čestica s ukupno 69 obiteljskih kuća različitih tipova i veličina. Kupcima se nudi mogućnost prilagodbe rasporeda prostorija te izbor dodatne opreme po želji. Naselje je zamišljeno kao moderno okruženje prilagođeno obiteljima, uz naglasak na visoku energetsku učinkovitost i kvalitetu prostora. Cjelokupni koncept objedinjuje prednosti privatnog dvorišta i blizine Zagreba, uz prateće sadržaje poput javnog parka, dječjeg igrališta, zelenih površina i prometnica. Jutarnji