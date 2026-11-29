Na oko 40 tisuća četvornih metara kompleks spaja modernu i suvremenu umjetnost, knjižnicu, istraživački centar, pekarnicu, restorane, krovni bar i dječje igralište. Zahvaljujući dugogodišnjem partnerstvu s pariškim centrom Pompidou, muzej će izlagati djela iz njegove zbirke. Prenamjena zgrade trajala je od 2020. godine, a ukupna vrijednost planiranih ulaganja iznosila je oko 230 milijuna eura. Dio prostora ostaje besplatan za posjetitelje, s ciljem privlačenja šire javnosti. HRT