Uskoro ide popis stanovništva pa ćemo vidjeti koliko nas ima

Potrebno nam je društvo, država, poslodavci koji će se prilagoditi roditeljima i djeci, a ne oni njima. U Hrvatskoj se nekoliko puta više izdvaja za starije nego za djecu, rekao je demograf Ivan Čipin. Problem vidi u tome što stručnjaci pripreme mjere koje treba provesti, ali one zastanu u implementaciji. U Hrvatsku bi trebalo useliti 350.000 ljudi da bi sustav funkcionirao, no to je nemoguće očekivati, posebno u situaciji kad imamo 300.000 nezaposlenih, rekao je ekonomist Danijel Nestić. HRT