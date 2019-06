U Europi svaki peti radnik radi skraćeno, u Hrvatskoj svaki – dvadeseti

Australska tvrtka Collins SBA bavi se financijskim savjetovanjem, zapošljava 35 ljudi koji rade – pet sati na dan. Ovu su politiku uveli kad je jedan od direktora morao paziti na bolesnu suprugu i malo dijete i već dvije godine tako rade, produktivni kao i prije, ali uz neka pravila. Na posao se mora doći između 8 i 9 ujutro, a odlaze između 1 i 2 popodne, privatni dogovori u to vrijeme su zabranjeni, pauze za kavu i ručak nisu dopuštene (firma daje kavu i zdrave grickalice), 1-satni sastanci su zabranjeni, a svi su radnici prošli trening baratanja e-mailovima. Ono što se dogodilo je da su se smanjila bolovanja (za 12%), a radnici su promijenili odnos prema poslu – počeli su promišljati što mogu promijeniti da bi bili učinkovitiji. Neki su otišli jer nisu htjeli prihvatiti promjenu, a direktor kaže da se slabija učinkovitost nekih radnika slabije vidi kod 8-satnog radnog dana. Klijenti se na novi režim rada na bune The Next Web…