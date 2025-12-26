Kad civilno društvo ima putovnicu i stalni boravak

Većinom djeluju u području vjere, humanitarnog rada, sporta, kulture, znanosti i obrazovanja. Najstarija je američki The Urban Institute, upisana još 1998. godine. Među poznatijima su njemačke političke zaklade, Goethe Institut i Greenpeace, ali i Počasni bleiburški vod iz Austrije. Ove godine upisane su tri nove strane udruge, iz Japana, Kanade i BiH. N1